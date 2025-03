Game-experience.it - Nintendo Today: annunciata la nuova app con tutte le novità del mondo Nintendo, è disponibile oggi

Totalmente a sorpresa, Shigeru Miyamoto ha chiuso ilDirect annunciando, unaapplicazione mobile pensata per offrire ai fan un punto di riferimento unico per tutto ciò che riguarda. L’app,dasu dispositivi mobile iOS ed Android, permetterà di ricevere notizie, video, fumetti e aggiornamenti quotidiani su giochi e personaggi, con un’interfaccia chiara e intuitiva.Dopo aver mostrato il video gameplay di Metroid Prime 4: Beyond, la Grande N ha rivelato chesi presenta come un vero e proprio calendario interattivo, aggiornato direttamente dalla casa di Kyoto, così da garantire una comunicazione più diretta con gli utenti, nello stesso spirito deiDirect. In titto questo è stato precisato che dopo l’evento del 2 aprile, l’app diventerà ancora più centrale, offrendo informazioni esclusive suSwitch 2 ed ovviamente sui giochi che verranno rilasciati sullaed attesissimo console.