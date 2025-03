Game-experience.it - Nintendo Direct, tutti i giochi, i trailer e gli annunci del 27 Marzo 2025

Nel corso deldel 27ha svelato una serie di titoli in arrivo su Switch, mentre il lancio di Switch 2 si avvicina. L’evento ha visto protagonisti alcuni dei franchise più amati, con nuovi dettagli su Metroid Prime 4: Beyond e Pokémon Legends Z-A. Oltre ai grandi titoli, sono statiati nuovi, remake e aggiornamenti che manterranno viva la console ancora per un po’.Tra i titoli più attesi, spicca Dragon Quest I & II HD-2D Remake, che segue il successo del remake del terzo capitolo con la stessa grafica modernizzata. Patapon 1 + 2 Replay arriva suSwitch con miglioramenti al gameplay, mentre Raidou Remastered riporta in vita un classico di Atlus con grafica aggiornata e nuove meccaniche.Sul fronte delle novità, Shadow Labyrinth si presenta come un Metroidvania in stile dark ispirato a Pac-Man, mentre Witchbrook, attesissimo simulatore di vita e magia, ha mostrato il suo gameplay cooperativo.