Quotidiano.net - Nina Zilli: “La felicità è breve, ma preziosa”. Maternità, costole rotte e un nuovo album

Se l’amore è femmina, lei,, non s’è mai tirata indietro dal distribuirne in gran quantità. Che la passione poi sbocci col poderoso afflato orchestrale di una sinfonica o col quintetto jazz di Raffaele Casarano poco importa. Quel che conta è l’intensità del qui ed ora, dell’energia, del contatto, della “caldazza”, come la chiama, che continua a farne una versatilissima protagonista della canzone. A parlarne è lei stessa nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul web e sui social del nostro giornale in quell’effluvio di pensieri, ricordi, notazioni a margine che ne caratterizza il personaggio., cosa accade alla sua vita? “Mi sto riprendendo da un po’ di cose. Innanzitutto, dalla, ma anche dallea ‘Ballando con le stelle’. Sto pure lavorando ad undisco, che spero di pubblicare entro l’anno.