Niente scontro Nato-Russia con gli Usa a bordo Le idee di Macron e Meloni secondo Checchia

Avere agli Stati Uniti ed evitare un confronto diretto di truppe di Paesicon la. Per questa ragione, spiega a Formiche.net dopo il vertice di Parigi Gabriele, già ambasciatore d’Italia presso l’Ocse, alla, in Libano, la proposta formulata da Giorgiasul contesto euroatlantico è la strada giusta per giungere a una soluzione ottimale, accanto alla non partecipazione nazionale italiana a una eventuale forza militare sul terreno e all’importanza di continuare a lavorare in stretto raccordo con gli Stati Uniti per fermare il conflitto. “Bisognerà essere molto attenti che questa trazione franco-britannica non si traduca poi nella tutela di interessi molto più prosaici, che vanno al di là della tutela della sovranità o dell’indipendenza ucraina, trasformandosi in ricadute industriali che ci vedrebbero esclusi”.