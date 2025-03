Bergamonews.it - “Niente riarmo e militarizzazione”, sabato 29 marzo la manifestazione a Bergamo

. “29giornata di mobilitazione. Noi ci schieriamo per: Pace, Welfare e Comunità. In fondo alla lista delle priorità nelle agende della Politica si trovano: il supporto e l’autonomia delle comunità e la prospettiva di una ricostruzione di un welfare giusto e solido. Nel frattempo, chiunque chieda di porre fine alla guerra e desideri costruire la pace viene trattato con disprezzo”. Inizia così la nota della rete “A Pieno Regime” di.“In cima alle urgenze della Politica troviamo invece 800 miliardi destinati ale alla sicurezza dell’Europa. Un messaggio chiaro: investire per alimentare la guerra, promuovendo morte edistruzione. Ilnon è difesa, ma un affare economico che ha fatto crescere del 13% le spese militari globali, mentre milioni di persone vivono in povertà assoluta.