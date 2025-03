Sololaroma.it - Niente Real per Xabi Alonso, cambia il futuro di Ancelotti: la Roma resta a guardare

Da mesi il nome diè al centro delle speculazioni di mercato, con un forte accostamento alMadrid. Tuttavia, il tecnico del Bayer Leverkusen avrebbe ormai preso la sua decisione e, nelle prossime ore, la renderà ufficiale. L’annuncio è atteso nella conferenza stampa pre-partita che precede la sfida di Bundesliga contro il Bochum., permanenza in vista?Secondo quanto riportato da As,dovrebbere sulla panchina del Leverkusen anche per la prossima stagione. Una scelta che, se confermata, ricalcherebbe quanto già avvenuto lo scorso anno, quando il tecnico decise di proseguire il proprio percorso di crescita in Germania nonostante le tante offerte ricevute. Il suo legame con ilMadridforte, ma il possibile approdo al Santiago Bernabeu potrebbe essere solo rimandato.