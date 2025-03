Quotidiano.net - "Niente militari in Ucraina"

Stamani a Parigi la partita di Giorgia Meloni potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Anche per questo, alla vigilia ha convocato a Palazzo Chigi i vicepremier (Antonio Tajani in videocollegamento da Trieste) e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Per esortarli a stemperare le liti, non facciamo regali all’opposizione, ma soprattutto per affrontare i leader di oltre trenta Paesi che convergeranno all’Eliseo assieme al segretario generale della Nato, Mark Rutte, forte di un mandato pieno del governo e senza dover temere sgambetti dagli alleati. L’accordo stavolta è totale: "L’Italia non invierà truppe inse non, eventualmente, in una missione Onu", afferma il ministro degli Esteri al termine del summit. Lo conferma poco dopo il comunicato ufficiale: "Non è prevista alcuna partecipazione nazionale a una eventuale forza militare sul terreno".