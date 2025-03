Ravennatoday.it - Nidi d’infanzia comunali: aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico

Leggi su Ravennatoday.it

Leriguardano i bambini nati negli anni 2023, 2024 e 2025 (nati fino al 13 aprile 2025 compreso). Per i bambini che nascersuccessivamente, sono indicate nel bando ulteriori scadenze per lealla voce “Ulteriori disposizioni specifiche relative alla graduatoria dei.