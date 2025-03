Isaechia.it - Nicolò Zaniolo si sposa: le immagini della romantica proposta di nozze alla compagna Sara Scaperotta

Leggi su Isaechia.it

Il calciatoreScaperrotta sono pronti a diventare marito e moglie: ad annunciarlo è stata nelle scorse ore la stessa coppia sui rispettivi profili Instagram, dove hanno documentato anche come è avvenuta ladi matrimonio.La storia tra i due prosegue ormai da diverso tempo e nel 2021 la coppia ha datoluce il piccolo Tommaso, ma non tutto è stato sempre rose e fiori. Poco dopo aver appresogravidanza, infatti,hanno vissuto un periodo di crisi che li aveva portati a prendere la decisione di lasciarsi.Dopo la nascita del loro bambino, però, tra i due è iniziato un lento processo di riavvicinamento che li ha spinti a decidere di dare al loro amore una seconda possibilità, fino a quando lo scorso anno non hanno annunciato ufficialmente di essere tornati insieme e ora sono pronti a diventare marito e moglie.