Lanazione.it - Nicolò Zaniolo e la proposta di matrimonio a Sara Scaperrotta. Sullo sfondo il Ponte Vecchio

Firenze, 27 marzo 2025 – Propedeutica è stata una toccata e fuga a Parigi nei giorni scorsi, quelli nei quali Raffaele Palladino ha concesso un po' di riposo ai calciatori non convocati nelle rispettive nazionali.(che in azzurro ci vuole tornare) ha approfittato della pausa per portare a Parigi la sua, che ieri ha compiuto 27 anni. Un regalo di compleanno, maha voluto fare di più e ha preso spunto dalla città dell'amore. La grande serata però non è stata organizzata a Parigi. Ha scelto Firenze e lodelper chiedere adi sposarlo. I due stanno insieme da una vita, nel recente passato si erano anche lasciati prima di ritrovarsi più innamorati di prima. La nascita del piccolo Tommaso nel 2021 li ha uniti ancora di più. E da quando sono tornati insieme fanno coppia fissa.