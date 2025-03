Ilnapolista.it - Nicolato: «Raspadori mi ricorda i calciatori spagnoli, all’Inter completerebbe squadra e attacco»

Paolo, intervistato da Tuttosport, ha parlato di Giacomo, che lui lanciò nell’Italia Under 21. Il calciatore del Napoli sembra essere ben voluto da diverse squadre, tra cui l’Inter, che potrebbe optare per uno scambio con Davide Frattesi.: «mi»Con leiha partecipato a due Europei di categoria:«L’avevo convocato sia nel primo che nel secondo biennio. Fece molto bene in coppia con Scamacca».Che tipo di giocatore è oggi?«Non c’è stata un’evoluzione particolare. E’ sempre stato capace di portare in campo la sua intelligenza. Sa riconoscere gli spazi, muoversi tra le linee, dialogare sul breve, è rapido nelle decisioni. E’ utilizzabile in tantissimi ruoli proprio per l’intelligenza che ha.