Inter-news.it - Nicolato certo (CT Italia U21): «Raspadori? Uno così manca all’Inter!»

Leggi su Inter-news.it

, CT dell’Under 21, ha parlato di Giacomo, giocatore che ha allenato nelle nazionali giovanili. Poi qualche battuta anche su Frattesi. Asse Inter-Napoli caldo.INTELLIGENTE – Giacomoè finito nel mirino dell’Inter. Il CT dell’Under 21 Paoloparladell’attaccante oggi al Napoli: «A me ricorda i giocatori spagnoli per la sua tecnica, per questo pure come falso nueve va benissimo. In un calcio manovrato, di possesso, di combinazioni lui è fortissimo. Ha tecnica, capisce il gioco e le giocate».COMPLETAMENTO – Poinon ha dubbi: «Andrebbe a completare il parco attaccanti dell’Inter. Davanti i nerazzurri sono fortissimi, ma forseandrebbe a completare la squadra: la rosa attuale un giocatore come lui oggi non ce l’ha».FRATTESI – Allo stesso tempo,si è riferito a Davide Frattesi: «Lui è stato uno dei giocatori più importanti per la mia carriera, in particolare in nazionale.