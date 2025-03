Internews24.com - Nico Paz Inter, Adani sorprende: «Sarebbe perfetto al posto di questo giocatore»

di RedazionePaz, Lelenon usa giri di parole sull’obiettivo del calciomercato nerazzurro, ecco cosa dice in merito alla stella del ComoPaz, questa è l’ultima voce di calciomercato. Nel corso del suovento nel podcast Viva El Futbol, l’ex calciatore Leleha commentato così il rumors sulla stella del Como:PAZ– «Paz è un fattore dentro la partita, è undiverso dagli altri. Il Como gioca bene, niente da dire. Voci sull’? L’idea è Correa esce e lui entra secondo me. Se vai a variare inserendo Paz,stupendo. Lui è unda.Correa è un sottopunta, ha giocato poco, per mePaz nelle rotazioni ci può stare per mantenere il livello. Perché non può giocare anche come punta di legame? Volevo citare Sanchez indiscorso proprio per quello».