Sportnews.eu - Nick Kyrgios torna a far parlare di sé: la provocazione sui social nei confronti di Sinner

provoca Jannik: a sei anni dall’ultima prestazione in Italia, l’australiano potrebbe partecipare agli Internazionali di Roma.fasempre di sé, poco per le sue prestazioni sul campo, molto per la sua lingua affilata. Un provocatore nato, uno dei tennisti più scorretti nella storia dell’ATP, sempre in polemica contro tutto e tutti. Lo conosciamo,, un talento la cui carriera è stata minata proprio dal cattivo comportamento. Il tennista australiano non perde occasioni per lanciare sfide, sollevando molte polemiche.parla in pubblico (Sportnews.eu)Dopo essere stato eliminato ai trentaduesimi di finale agli ATP di Miami contro Khachanov, l’australiano èto a casa. Ad aprile parteciperà ai Masters 1000 di Montecarlo e poi a quelli di Madrid? Non lo sappiamo, l’australiano è un giocatore imprevedibile.