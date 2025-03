Primacampania.it - Neuromed, licenziamenti alla IOS: incontro in Municipio a Pomigliano tra amministrazione e sindacato

D’ARCO – Si è tenuto oggi pomeriggio, presso ildid’Arco, untra il sindaco Raffaele Russo, l’assessore al Lavoro Marianna Manna e una delegazione della Cisl Funzione Pubblica,presenza di altri assessori della giunta, per affrontare la delicata questione deicomunicaticlinica IOS – ex Melucci San Felice, parte del gruppo.Presenti all’anche i sindacalisti Fulvio Pacca, responsabile territoriale della Cisl FP Napoli, e Massimo Imparato, coordinatore provinciale e regionale del comparto sanità privata. Con loro anche tre lavoratori licenziati, che hanno raccontato direttamente la propria situazione.Dopo aver ascoltato le testimonianze dei lavoratori e le ragioni del, il sindaco e l’assessore hanno espresso la solidarietà dell’comunale e si sono impegnati ad avviare un’interlocuzione con la proprietà della struttura sanitaria che ha sempre dimostrato sensibilità e vicinanza al territorio, per chiedere la revoca deie una riapertura del dialogo.