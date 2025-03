Nerdpool.it - Netflix: Annunciata una serie live-action su Scooby-Doo prodotta dal creatore dell’Arrowverse

ha annunciato un ordine diper la primatelevisivadi-Doo, una storia di origini in otto episodi per gli investigatori della Mystery Inc. Fred, Daphne, Velma, Shaggy e. Josh Appelbaum, sceneggiatore dei filmdelle Teenage Mutant Ninja Turtles, e Scott Rosenberg, sceneggiatore dei sequel di Jumanji, saranno showrunner, sceneggiatori e produttori esecutivi di Midnight Radio.La“scoprirà come la banda di risolutori di misteri preferita da tutti, e il loro amato cane, si siano uniti per risolvere l’inquietante caso che ha dato inizio a tutto”.IlGreg Berlanti – che ha sviluppato letelevisive della DC CW Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Superman & Lois – sarà il produttore esecutivo attraverso la sua Berlanti Productions, che ha un accordo globale con la Warner Bros.