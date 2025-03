Juventusnews24.com - Nesti predica calma su Tudor: «Togliamoci dalla testa una cosa! Anche lui ha i suoi spigoli»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, si è espresso con qualche riserva sulla scelta della Juve di puntare su Igor: ecco le sue paroleCarloha espresso un suo giudizio sulla scelta della Juve di puntare su Igor. Ecco le sue riflessioni che rimpolpano “La Scheda di Carlo“, rubrica di TUTTOmercatoWEB.PAROLE – «chesia un “gigante buono”. Si tratta di un personaggio che, prima o dopo, mostra i, come accadde nel Marsiglia con i giocatori (Payet), o nella Lazio con i dirigenti (Lotito). Ma èuno che, a Verona, ha compiuto miracoli, nonostante le cessioni di Dimarco e Zaccagni. Unaè certa: Igor dovrà avere pazienza, perché predilige aggressività, verticalità, e il modulo 3-4-2-1. La Juventus non è predisposta per questi orientamenti, in quanto Giuntoli e Motta avevano progettato un 4-2-3-1, senza varianti, in grado di ospitare tutti i nuovi acquisti».