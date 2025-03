Davidemaggio.it - Nemesi, Pierfrancesco Favino protagonista della nuova serie italiana Netflix

Leggi su Davidemaggio.it

Un presunto uxoricidio è al centroscena di, laattualmente in fase di riprese. Suddivisa in sei episodi, la produzione è un thriller con protagonisti, Barbara Ronchi ed Elodie. Il tema principalestoria è il destino, capace di generare imprevedibili conseguenze per chi osa sfidarlo.Prodotta da Indigo Film, con il supporto di Creative Europe Programma Media dell’Unione Europea,è stata creata e scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Alla regia Piero Messina. La, le cui riprese sono cominciate proprio in questi giorni, arriverà sunei prossimi mesi. La trama diIl personaggio centrale diè Tommaso Gherardi (), l’erede di una ricca famiglia di imprenditori milanesi.