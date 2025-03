Lopinionista.it - Nelle sale dal 15 al 21 maggio come evento speciale “One to one: John & Yoko”

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – Arriveràdal 15 al 21“One to one:”, il docufilm del regista Premio Oscar Kevin Macdonald, presentato in anteprima all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. L’elenco delleche programmeranno il film sarà a breve disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno a partire dal 10 aprile.È l’inizio degli anni ’70 eLennon eOno lasciano il Regno Unito per trasferirsi a New York: sono la coppia d’oro della controcultura, il loro impegno politico e sociale è incessante in quei mesi, al fianco di personaggiAllen Ginsberg e Jerry Rubin, ma stanno anche cercando K, la figlia, e sono preoccupati per le intercettazioni dell’FBI.Nel loro piccolo appartamento, che è stato fedelmente riprodotto per il film, la tv è la finestra sul mondo: le immagini della scena politica e sociale con gli orrori della guerra in Vietnam e le prime crepe del Watergate si rincorrono sullo schermo, alternandosi a jingle pubblicitari spensierati,sorrisi forzati che non bastano a nascondere il malcontento del popolo che insorge.