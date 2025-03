Ilfattoquotidiano.it - Nella valle dei polli di Ancona poca trasparenza sugli allevamenti. Il report Isde: “Danni alla salute dei cittadini”

Nelle Marche gliintensivi rappresentano più della metà delle industrie ‘insalubri’ a cui è richiesta la Valutazione di impatto ambientale e,provincia di, per ogni chilometro quadrato sono presenti almeno 1.640 animali d’allevamento. Tra mancanza di, dati sulla qualità dell’aria e impatti sul territorio, unredatto da(Medici per l’Ambiente) per il Comitato per lasina indagaaspetti critici prodotti soprattuttocosiddetta ‘dei’. La provincia di, infatti, dal 2016 ha visto aumentare il numero delle aziende del 50% e quello del solo patrimonio avicolo del 60%, passando da 100 a 150 aziende (e da 1,8 a 3 milioni di capi). Qui ilamentano da tempo gli impatti degliintensivi sulle loro vite, in primis a causa delle emissioni di ammoniaca e del cattivo odore.