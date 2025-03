Lanazione.it - Nel Golfo con 100 anni di storia. Emozionante sfida delle borgate

Ogni prima domenica di agosto si rinnova l’appuntamento con il Palio del, storica competizione spezzina. Per capire meglio questa tradizione, ormai centenaria, abbiamo intervistato GiCasali, capo borgata del Canaletto. Quando nasce il Palio? "Nasce nel 1925; a quei tempi si svolgeva in 2000m rettilineo (poi venne modificato con i giri di boa da Angelo Maioli, ricordato come il papà del Palio); la competizione avveniva tra i muscolai del Canaletto e i pescatori di Cadimare; questo portò alla partecipazione di altree così è nato il Palio". Come mai si svolge ad agosto? "Ad agosto perché si dava a tutte lela possibilità di partecipare perché in quel periodo a Tellaro c’era una sagra in cui le varievendevano piatti tipici e riuscivano a racimolare qualche soldo per la manutenzionebarche".