Iodonna.it - Nel giorno dell'anniversario torna al cinema il capolavoro con Paolo Villaggio (da rivedere anche su Netflix)

Leggi su Iodonna.it

Cinquant’anni fa, nel 1975, usciva nelle sale Fantozzi, il film che avrebbe dato il via a unae saghe più amate e longeve delitaliano. Il film diretto da Luciano Salce – oggi su Rete 4 alle 16.03 e alin versione restaurata, oltre che su– trasformò il ragioniere più sfortunato d’Italia in un’iconaa nostra cultura, rendendo immortali le sue disavventure, le sue battute e la sua inconfondibile mimica. Ma Fantozzi non è solo una commedia slapstick. Perché èuna feroce satiraa società italiana, un ritratto amaro del mondo del lavoro e del conformismo piccolo-borghese che, a distanza di mezzo secolo, resta sorprendentemente attuale., quando diceva: «La morte deve essere come rientrare nel ventre materno» X Leggi› “Mostruosamente”: su Rai 3 il doc sul granderagionier Fantozzi Fantozzi, la trama del primo filma saga del ragioniereLa trama di Fantozzi è semplice, ma efficace: seguiamo le (dis)avventure del ragionier Ugo Fantozzi, impiegato presso la Megaditta, alle prese con un ambiente lavorativo alienante, capi spietati e colleghi servili.