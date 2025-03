Sololaroma.it - Neil per la Roma, chi è il capitano del Sunderland? Dalla concorrenza alla carta Le Fée

Si pensava che l’avvicinamento della sfida contro il Lecce, prossimo avversario dellain campionato, potesse riportare la concentrazione sul campo, dopo due settimane fitte di discorsi da dietro le quinte, e invece l’ultima conferenza stampa di Ranieri ha riacceso l’ambiente. La questione nuovo allenatore imperversa, con Sir Claudio che allontana Gasperini e tutti gli altri nomi fatti in queste settimane, rigettando nel buio una capitale che cominciava a farsi un’idea sul futuro in panchina. Come se non bastasse c’è il calciomercato, che in ottica giallorossa ha sputato fuori il nome di Dan.Un profilo chiaramente sconosciuto ai più, ma che rientra in quel tipo di colpi a cui pensa laper contenere i costi, viste le limitazioni che il settlement agreement imporrà nelle prossime due sessioni.