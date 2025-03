Dilei.it - Ne vedremo delle belle, Valeria Marini minaccia Patrizia Pellegrino con un mango

Leggi su Dilei.it

Non c’è feeling traa Ne, il nuovo show del sabato sera di Rai 1. A farlo sapere è stata la stessa soubrette sarda durante la prima puntata del programma, accusando addirittura la collega e rivale di comprare i follower sui social per ottenere maggiore visibilità e magari vincere la prima edizione della trasmissione ideata e condotta da Carlo Conti. Un’ostilità decisamente profonda che sta andando avanti in questi giorni di prove, tanto che l’ex prima donna del Bagaglino è arrivata addirittura are la napoletana con un. Sì, proprio il celebre frutto che lasi è detta pronta a tirare in testa avuole tirare unin testa aLa produzione di Neha condiviso su Instagram un video in cui si vede chiaramente ladinei confronti di