Ne Vedremo delle Belle novità nella seconda puntata con la canzone ad ostacoli

Secondo appuntamento del sabato sera di Rai 1 con Ne, lo show talent condotto da Carlo Conti che presentanel meccanismo rispetto all’esordio della scorsa settimana.Le dieci showgirl apriranno innanzitutto la serata, tutte insieme, con la sigla, proprio come nei varietà di un tempo:Le concorrenti si stanno preparando tutta la settimana. Faranno un inizio tutte insieme, poi ci sarà una sorpresa con unaad. Nel senso che dovranno cantare una, ma ci saranno deglidifficoltà: magari, mentre va la, andrà via la musica e loro dovranno continuare. O, magari, cantarla correndo su un tapis roulant. Chi lo sa. Potrà capitare di tuttoha dichiarato Conti a La Vita in Diretta, aggiungendo che le concorrenti “sono troppo brave e bisogna alzare l’asticella della difficoltà”.