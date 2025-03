Isaechia.it - Ne Vedremo Delle Belle, è scontro acceso tra due protagoniste: “Te lo tiro in testa!”

Lo scorso sabato sera è andata in onda su Rai Uno la prima puntata del nuovo show condotto da Carlo Conti Ne, in cui dieci dive del passato si mettono in gioco dandosi battaglia in numerose sfide diverse.Nella prima puntata, che ha visto la vittoria di Pamela Prati, non sono mancati gli scontri tra le showgirl e ad apparire particolarmente agguerrita è stata soprattutto Valeria Marini, che ha avuto un diverbio con Patrizia Pellegrino.In merito al rapporto con quest’ultima, la Marini ha affermato:Io non Patrizia proprio non ho feeling. Poi per me esagera, ma lo sentite che ripete che sarà lei a vincere? Ve lo dico, sto per litigarci. Se continua così noi andiamo a discutere di sicuro. Ragazze se mi dice qualcosa io le dico in faccia che si compra i follower su Instagram.