Nba | LeBron infila il buzzer beater e i Lakers battono Indiana comodi successi per Denver e Boston

Leggi su Sportface.it

Sei gare nella notte Nba, tra le quali spicca la vittoria all’ultimo secondo dei Los Angelesper 119-120 sul campo degliPacers. Dopo aver passato tutta la ripresa a rincorrere, i padroni di casa hanno messo la freccia a 43? dalla sirena con il canestro e fallo di Haliburton, senza però fare i conti conJames. Al termine di una partita sotto tono, in cui ha tirato male dal campo (solo 4/12 per 13 punti), il Re ha messo infatti il suo zampino sulla vittoria gialloviola con il tap-in allo scadere. Il migliore in casa losangelina è ancora una volta un Luka Doncic sempre più leader con 34 punti, mentre Austin Reaves si ferma a 24; lato Pacers non bastano i 23 punti di Bennedict Mathurin, mentre sono in tre a quota 16: Andrew Nembhard, Myles Turner (con 12 rimbalzi) e Tyrese Haliburton (con 18 assist).