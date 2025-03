Oasport.it - NBA, i risultati della notte (27 marzo): Lakers vincenti al fotofinish, cadono ancora i Bucks

Si è conclusa laNBA che ha proposto sei partite come sempre entusiasmanti. In vista dei playoff le prestazioni delle squadre salgono di livello e chi non ècerto di disputarli darà il massimo per farlo. Andiamo ad analizzare i match di questaed i principali stravolgimenti delle classifiche in vistafineregular season.Lasi è aperta con il successo esterno dei Washington Wizards (16-56) che, a Philadelphia, hanno battuto 114-119 i 76ers (23-50). Entrambe le squadre vivono quest’ultima parte di stagione senza ambizioni ma la vittoria dei Wizards fa salire a sei le sconfitte consecutive di Philadelphia. Blitz esterno anche per i Toronto Raptors (26-47) che hanno sconfitto 86-116 i Brooklyn Nets (23-50). Il parziale finale dimostra che l’equilibro non si è mai avuto, con i Raptors sempre in vantaggio, grazie anche ai 23 punti e 12 rimbalzi di Orlando Robinson.