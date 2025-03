Juventusnews24.com - Nazionali Juve Settore Giovanile, due bianconeri classe 2009 decisivi con l’Italia: Elimoghale trascina gli Azzurrini all’Europeo così – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria, Corigliano edconU16 e U17: glidi Favo staccano il pass per gli Europei estivi di categoriaSostadecisamente a tinte bianconere quella che ha coinvoltoUnder 16 e Under 17. Nella selezione di mister Scarpa, U16, impegnata in una doppia amichevole in 3 giorni contro la Germania, il giovanissimo talento Thomas Corigliano è risultato fra i migliori in campo. Nel secondo test con i tedeschi infatti, il trequartista dellantus Under 16 ha segnato l’unica rete italiana al 36? del primo tempo.Nell’occasione da segnalare anche la partenza da titolare dell’attaccante Mateo Santa Maria, ultimo arrivato nel gruppo di Grauso. Per la cronacaU16 ha perso entrambe le amichevoli con i pari età tedeschi: la prima per 2-3 e la seconda 1-3.