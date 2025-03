Nato, in corso nel Mediterraneo i preparativi per Neptune Strike

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 27 mar. (askanews) – Sono inper l’esercitazione primaverile, una complessa dimostrazione di capacità marittime di alto livello integrate, attraverso una serie di attività dinamiche e dimostrazioni nelle aree operative congiunte dell’Alleanza. I partecipanti aincluderanno più portaerei e gruppi di attacco anfibi a supporto degli sforzi di deterrenza e difesa della. È quanto si apprende da una nota dove viene citato il vice ammiraglio Jeff Anderson, Comandante di Strikfor: “L’ambiente di sicurezza in Europa e nei suoi dintorni è in continua evoluzione, madimostra che laè assolutamente impegnata a operare insieme come una forza unificata per scoraggiare i potenziali aggressori e difendere l’Alleanza quando richiesto”.