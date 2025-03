Lanazione.it - Nasce la Consulta per il turismo: "E ora lavoriamo tutti insieme"

Leggi su Lanazione.it

Nella riunione del consiglio comunale che si è svolta nei giorni scorsi, l’amministrazione ha presentato il regolamento dellaComunale per il, nata per rafforzare il dialogo e la collaborazione con gli operatori del settore turistico. È stata Clio Cinotti, assessore con delega al, a illustrare lae a sottolineare la necessità di creare un ambiente di lavoro sinergico tra l’amministrazione e gli operatori. E’ quindi entrata nel merito illustrando gli obiettivi principali della: "Trasparenza e informazione sull’imposta di soggiorno, garantendo la piena consapevolezza degli operatori sull’utilizzo delle risorse derivanti dall’imposta, attraverso la presentazione annuale dei dati, del programma degli impegni e del consuntivo. Formazione e aggiornamento: promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori su temi rilevanti per il settore, inclusa l’imposta di soggiorno.