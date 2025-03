Nasce Conflavoro Assofoto in difesa dei professionisti del settore Presidente Alessandro Lama

Leggi su Ildenaro.it

La fotografia stampata rischia di scomparire nel ‘deserto digitale’. Con essa, a rischio ci sono anche migliaia di aziende e fotografiche, privi di tutele ordinistiche, operano ogni giorno per preservare l’acquisizione e la stampa fotografica. Per offrire loro un punto di riferimento concreto e difendere un comparto storico,, l’associazione costituita a Roma e presieduta da, con Marco Bruni vicee Michele Carucci segretario generale. L’obiettivo primario diè ottenere dalle istituzioni il riconoscimento ufficiale della figura del fotografo certificato, un passo fondamentale per garantire la qualità e l’affidabilità dele tutelare i negozi di prossimità. “Con la costituzione di- sottolinea Roberto Capobianco,nazionale di- chiediamo al Governo normative chiare che garantiscano la coesistenza tra foto fisiche e digitali.