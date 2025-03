Dayitalianews.com - NASA, addio alla diversità: rimossi i riferimenti alla prima donna e astronauta di colore sulla Luna

Leggi su Dayitalianews.com

Laha rimosso dal proprio sito ogni riferimento all’obiettivo di portarelae il primonero. Questa decisione è stata presa per adeguarsi alle nuove direttive della Casa Bianca, che hanno ridimensionato le politiche die inclusione. Tuttavia, l’Agenzia spaziale americana ha precisato che questo cambiamento nel linguaggio non implica modifiche nelle assegnazioni dell’equipaggio.Una svolta rispetto al passatoDurante il primo mandato di Donald Trump, laaveva annunciato che, nell’ambito del programma Artemis, avrebbe realizzato questi obiettivi ambiziosi, oltre a quello di far atterraresuperficiere il primonon statunitense. L’ultimo uomo a camminareè stato Eugene Cernan nel 1972, durante la missione Apollo 17.