Puntomagazine.it - Napoli, Vomero: “Lezioni di vita”, il film non basta. 4 minorenni pestano un tassista dopo il cineforum

Quattro ragazzi denunciati dai Carabinieri. I video girati sono virali sul webPomeriggio in Piazza Vanvitelli, cuore del. E’to l’invito di unad attraversare sulle strisce pedonali per scatenare la rabbia di un gruppo di ragazzini.dell’hinterland napoletano, studenti di un istituto tecnico di Scampia, tutti tra i 16 e i 17 anni, stavano raggiungendo i loro motoriniessere in un cinema di via Kerbaker per un’iniziativa promossa dalla loro scuola. In programma, una serie di proiezioni nell’ambito di unnato per alimentare confronti e dibattiti sui problemi più attuali.“The Holdovers –di”, la pellicola proposta quel giorno. Ambientato negli anni 70, ilruota attorno ad un collegio del New England dove agli studenti più difficili viene offerta una seconda chanche.