Napoli, va a trovare la figlia malata al Santobono: aggredito da parcheggiatore abusivo

– Aveva appena raggiunto in scooter l’Ospedaleper far visita allaneonata ricoverata, ma si è ritrovato vittima dell’aggressione brutale di un. È accaduto ieri sera, davanti al presidio pediatrico più importante del Sud Italia.L’uomo, dopo aver parcheggiato regolarmente negli stalli delimitati da strisce blu, è stato avvicinato da un 55enne che pretendeva che lo spazio rimanesse libero. Ne è nato un diverbio sfociato prima in insulti, poi in un pestaggio: ilhail padre e preso a calci il motociclo.A bloccare l’aggressore sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di, intervenuti dopo una segnalazione al 112. L’uomo ha opposto resistenza anche al controllo, dimenandosi e scalciando. È stato arrestato con le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, danneggiamento e percosse.