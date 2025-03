Spazionapoli.it - Napoli su Lucca, da Udine si sbilanciano: rivelazione a sorpresa

su Lorenzo, dasisul possibile affare: arriva la rivelazione a sorpresa sull’obiettivo di calciomercato di Manna e Conte.Con 12 gol e 2 assist in 31 presenze stagionali, Lorenzoha attirato gli interessi di, Inter e altri club italiani. Il talento dell’se è entrato anche nel giro della Nazionale e presto potrebbe essere pronto al definitivo salto di qualità. A elogiare il giocatore oggi ci ha pensato Andrea Carnevale, responsabile scouting dei friulani, che è intervenuto ai microfoni di “Sportitalia“. Carnevale ha svelato un retroscena: “è da temere. Gli parlo spesso, mi rivedo ogni tanto in lui. Lo volevamo prendere in Serie C, qualcuno è stato più lesto. Ma poi gli abbiamo dato grande fiducia nel riprenderlo“. Il dirigente, proseguendo il suo commento, ha fatto ulteriori dichiarazioni importanti in chiave calciomercato.