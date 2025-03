Puntomagazine.it - Napoli: spaccio nel lotto k di Scampia, arrestati due giovani

I due quando si sono accorti della pattuglia hanno lanciato via una busta con all'interno cocaina e hashish

Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne e un 21enne napoletani, il primo già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli li hanno notati nel lotto K di via Labriola, nel quartiere Scampia. Quando si sono accorti della pattuglia hanno lanciato via una busta di plastica e sono fuggiti.

I militari sono riusciti a fermarli prima che potessero dileguarsi e hanno poi recuperato l'involucro. All'interno 4 grammi di cocaina e 84 di hashish. Addosso anche 140 euro in contante ritenuto provento illecito. Sono stati arrestati e poi tradotti al carcere di Poggioreale