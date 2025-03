Primacampania.it - Napoli, minorenni pestano un tassista dopo il cineforum: denunciati dai Carabinieri

– Una banale raccomandazione a usare le strisce pedonali si è trasformata in un’aggressione violenta ai danni di un, picchiato in pieno giorno da quattro ragazziin piazza Vanvitelli, al Vomero.I giovani, studenti di un istituto tecnico di Scampia tra i 16 e i 17 anni, avevano appena partecipato a unscolastico in un cinema di via Kerbaker. La pellicola in programma era “The Holdovers – Lezioni di Vita”, film sul riscatto sociale e le seconde possibilità. Ma proprio all’uscita dalla sala, un invito dela comportarsi civilmente – attraversare sulle strisce – è bastato a scatenare la loro reazione aggressiva.Il 55enneè stato accerchiato e colpito con calci e pugni. Diversi passanti sono intervenuti per soccorrerlo e hanno ripreso la scena con i cellulari: i video dell’aggressione sono rapidamente diventati virali sui social.