Napoli-Milan ne parla Paolo Cannavaro

è sicuramente partita molto importante ai fini della corsa scudetto, ilci ha fatto vedere – ha detto, ex capitano dele allenatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – che dobbiamo crederci ma non si può più sbagliare. Il passo falso te lo puoi concedere quando anche chi ti precede rallenta ma già da domenica contro ilc’è uno snodo contro una squadra importante. Ildeve assolutamente provare a vincere.”Ile la lotta ScudettoContinua: “Per quanto riguarda la lotta per lo scudetto, sono sempre pieno di ottimismo, perché la squadra ci ha fatto vedere che dobbiamo crederci. Abbiamo sprecato un vantaggio importante e non possiamo sbagliare più. Purtroppo, il passo falso puoi concedertelo solo se lo fa anche chi ti è davanti.