Napoli-Milan meno tre con Gimenez e Lukaku

tre: di seguito alcuni tratti dell’intervista che l’attaccante rossoneroha rilasciato al Corriere della Sera.Santiago, innanzi tutto la caviglia: in Nazionale ha preso una brutta botta.“Tutto a posto, sto bene. Domenica aci sarò”.Verso il, un pensiero per Diego e per l’ArgentinaLei è nato a Buenos Aires, a tre anni ha seguito in Messico suo padre, calciatore come lei, ex Boca. Giocare al Maradona sarà speciale?“Maradona non è solo degli argentini, è un patrimonio mondiale. Sarà un’emozione pazzesca giocare nello stadio che ha il suo nome”.Alla ricerca del gol perduto Non segna da oltre un mese. Questione tattica, mentale, di ambientamento?“I gol arriveranno. Ne sono sicuro. L’importante però è vincere, come è successo nelle ultime due partite.