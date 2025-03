Napolipiu.com - Napoli-Milan, la maledizione del Maradona: Conte cerca la prima vittoria casalinga dopo 6 anni di digiuno

Dal 2018 ad oggi sono passati campioni, allenatori, trofei. Sono arrivati Mertens, Insigne, Osimhen, Kvaratskhelia, e sono andati via. È arrivato lo scudetto, grazie a Spalletti. Ma c'è una cosa che il Napoli non è ancora riuscito a fare da quasi sette anni: battere il Milan in casa. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l'ultima vittoria dei partenopei al Maradona (allora ancora San Paolo) contro il Diavolo risale al 25 agosto 2018: un rovente 3-2 firmato Callejon e Mertens in rimonta sullo 0-2 di Bonaventura e Calabria. In panchina c'era Ancelotti. Da allora, sei sfide senza successi interni: tre sconfitte e tre pareggi tra campionato e Champions. Domenica, nella decima serata sold out della stagione, Antonio Conte proverà a spezzare questo sortilegio.