Napoli, malore durante allenamento calcio: muore 14enne

Si attende l’esito dell’autopsia, disposta dall'autorità giudiziaria, per capire le cause della morte del ragazzo di 14 anni colto daieri sera a. Poco prima dell'inizio dell'in una scuola, in strada comunale Selva Cafaro, il giovane si è sentito male ed è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. È in corso un’indagine.