Spazionapoli.it - Napoli, Lobotka sicuro: “È il migliore che potessimo scegliere

Leggi su Spazionapoli.it

Il centrocampista del, Stanislav, èdelle qualità della sua squadra: lo incorona come uno dei migliori al mondo.Dopo il mezzo passo falso di Venezia contro Di Francesco, ildi Antonio Conte vuole ricominciare a macinare vittorie in vista del finale di stagione: il sogno scudetto dista solo tre punti e considerando il folle calendario che aspetta l’Inter capolista, abbandonare ora la rincorsa sarebbe un grave errore.Per il rush finale, Conte potrà contare sul recupero di quasi tutti gli effettivi, in particolare di David Neres che a lungo è stato l’uomo che scompaginava le difese avversarie quando le partite erano chiuse: oltre al brasiliano, ilavrà sicuramente bisogno del miglior, il cuore pulsante delle azioni offensive (e difensive) dei partenopei.