Spazionapoli.it - Napoli, l’ex Elmas non ha dubbi: il messaggio è netto

Leggi su Spazionapoli.it

Per ildi Antonio Conte è arrivato unimportante da parte di un ex giocatore azzurro, ovvero.Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori è tornata sul campionato di Serie A. Anche perché il prossimo turno presenta delle gare molto importanti, soprattutto per quanto riguarda la lotta scudetto.L’Inter giocherà infatti allo Stadio San Siro contro l’Udinese, mentre ildi Antonio Conte ospiterà il Milan di Sergio Conceicao allo Stadio Diego Armando Maradona. Domenica prossima, di fatto, potrebbe rappresentare un giorno fondamentale nella sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte. Tuttavia, aldella forza della ‘Beneamata’,non hasu questa lotta.sulla lotta scudetto: “Ilce la può fare”giocatore azzurro , esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’ , ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“Lotta scudetto? Il, almeno secondo me, ha tutte le carte in regola per farcela.