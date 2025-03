Notizieaudaci.it - Napoli, Diego De Vivo si sente male prima dell’allenamento e muore davanti al padre a 14 anni

Il giovane calciatore della Cantera si è improvvisamente sentitoSi chiamava, voleva diventare un calciatore, magari essere come il più grande giocatore di tutti i tempi di cui portava il nome. Spensierato, pieno di vita e di sogni. Stroncati in maniera tragica da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il papà aveva accompagnatoDeall’allenamentoA soli 14alche lo aveva accompagnato dal quartiere di Agnano dove viveva, si è accasciato a terracon la ‘Cantera‘ scuola calcio del quartiere napoletano di San Pietro a Patierno nella qualeDegiocava da attaccante. La tragedia in strada comunale Selva Cafaro, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e una pattuglia mobile di zona diStella.