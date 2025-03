Teleclubitalia.it - Napoli, 44enne ritrovata senza vita in casa: indaga la Polizia

Leggi su Teleclubitalia.it

nel suo appartamento. Come anticipa Il Riformista, una donna di 44 anni è morta in via Generale Camillo Cucca, nella zona di Torretta di Chiaia. Il macabro rinvenimento è avvenuto nella serata di mercoledì 26 marzo, poco dopo le 20.inlaA .L'articoloinlaTeleclubitalia.