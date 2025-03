Internews24.com - Mutu shock: «Assumere cocaina fu la peggior decisione della mia carriera»

di Redazione, l’ex Inter ha parlato del suo tempo nella Premier League esua squalifica per dopingAdrian, attaccante e fantasista rumeno con un grande passato nel campionato italiano con squadre come Inter, Verona, Parma, Livorno, Juventus, Fiorentina e Cesena, ha parlato del suo tempo nella Premier League esua squalifica per doping in un’intervista a Telegraph.RIVELAZIONI- «Consumarementre ero al Chelsea è stata lamia. Mi sentivo solo e infelice, ma né la depressione né altre giustificazioni possono scusare ciò che ho fatto. Dovrei aver cercato aiuto, invece non l’ho fatto. Tuttavia, ogni esperienza ci insegna qualcosa e quella lezione mi ha reso una persona più matura e consapevole, di cui sono orgoglioso».SULLA POLITICA DEL CHELSEA – «La politica del Chelsea riguardo alla droga era di tolleranza zero, e penso sia giusto.