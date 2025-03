Ilnapolista.it - Mutu: «Senza cocaina quando ero al Chelsea avrei vinto il Pallone d’Oro»

“Assumeredurante il mio periodo alè stata la decisione peggiore che potessi prendere nella mia carriera. Ero solo e triste, ma né la depressione né altro giustificavano le mie azioni.dovuto chiedere aiuto, e non l’ho fatto“. Adrianarrivò a Londra nel 2003. Fece un gran primo anno con Ranieri, poi arrivò Mourinho e il crollo. Fu squalificato per sette mesi. Dopo una lunga vicenda con la Corte Arbitrale dello Sport, è stato costretto a restituire alsvariati milioni di dollari per inadempimento contrattuale. Ne parla con rimorso, intervistato dal Telegraph.“Tolleranza zero: questa era la politica diin materia di droga. E penso che sia giusto. Ho fatto un errore, ho deviato dal percorso e ne ho pagato il prezzo”, dice.“Sono stato colto di sorpresa.