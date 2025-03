Leggo.it - Muore di infarto a 28 anni, la mamma: «Era sportiva, mangiava sano. È colpa di quelle bevande, tenetele lontane dai vostri figli»

Leggi su Leggo.it

Faceva molto sport ed era appassionata di fitness, ma le piaceva in generale tenersi in forma e curare la propria salute, motivo per cui prestava particolare attenzione alla sua alimentazione. Eppure.