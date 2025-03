Quotidiano.net - Multe irregolari, 11 indagati nel Torinese: “Ingiustificata allocazione”

Torino, 27 marzo 2025 - La parola autovelox non c’è nel comunicato della Procura di Ivrea. Undiciper, sono dipendenti pubblici, amministratori locali e appartenenti alla polizia locale. Di cosa si occupa l’inchiesta di Ivrea? "Illecita irrogazione di sanzioni derivanti da presunte violazioni al codice della strada e all'utilizzo di tali proventi nell'ambito dei bilanci comunali, cone destinazione di parte dei fondi a favore di personale dei Comuni stessi". Ecco il cuore del comunicato stampa con cui la Procura della Repubblica di Ivrea dà conto dell'indagine nei Comuni di San Francesco al Campo, Lombardore, San Ponso. In un caso si sarebbero fatte sanzioni in territori che non erano di competenza., cosa sappiamo? L'inchiesta, precisa la procura, è anche volta "ad acquisire documentazione a riscontro e verifica dei reati ipotizzati, nonché ad accertare la regolarità delle installazioni poste ed utilizzate lungo la viabilità comunale, extracomunale ed aeroportuale".